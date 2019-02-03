Gebze'de 6 Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, D-100 Karayolu
'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul
istikametinde 2 hafif ticari araç ile 4 otomobilin çarpıştı. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ulaşım yan yollardan sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Gebzekocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:07 Kaynak: DHA
Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var
Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı
Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu
Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti