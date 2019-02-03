Son Dakika Haberleri: Gebze'de 6 Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Gebze'de 6 Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Gebze'de 6 Araç Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde 2 hafif ticari araç ile 4 otomobilin çarpıştı. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşım yan yollardan sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Gebzekocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:37 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Gebze, Güncel
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