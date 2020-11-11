Gebze'de altyapı sonrası asfalt seriliyor - Son Dakika

Kocaeli İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde altyapı çalışması biten kısımları asfaltlıyor.

Gebze'deki 20 milyonluk alt yapı yatırımında çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, proje kapsamında altyapı çalışmalarının tamamlandığı kısımlara asfalt seriyor. Bu kapsamda Gebze Belediyesi önünde, İSU ekipleri tarafından tamamlanan altyapı çalışması sonrasında asfalt serimi gerçekleştirdi. Şehir içerisinde trafik yoğunluğunun olduğu bölge asfaltlanarak yol konforu sağlandı. Hafta sonu asfaltlama çalışmasına başlayan ekipler, etaplar halinde yapılan altyapı çalışması bittikçe sokak ve caddelerdeki asfaltlama işlerine devam edecek.

20 milyonluk projeyi tamamlayarak içme suyu kalitesini artırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri, proje dahilinde Arapçeşme ile Sultan Orhan Mahallelerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Sultan Orhan Mahallesi 1120 Sokak'ta çalışan ekipler, alt yapı çalışmasını sırası ile Kışla ve İlyas Bey Caddesine doğru ilerletecek. Ekipler daha sonra Gebze'nin en önemli ana arterlerinden birisi olan Anibal Kavşağı'nda altyapı çalışması yapacak. - KOCAELİ