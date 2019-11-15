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Gebze'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

6 saat önce

Gebze'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobildeki 2 yaralı, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gebze'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobildeki 2 yaralı, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Gebze Beylikbağı mevkii D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemal D. yönetimindeki 41 PJ 437 plakalı otomobil, Gebze istikametinden İstanbul istikametine gittiği bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada büyük hasar gören araçta bulunan sürücü Cemal D. ve eşi Kübra D. araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonrasında yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken keza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Gebze'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:09 Kaynak: İHA
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