Gebze'de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek - Son Dakika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün hayata geçirdiği "Elden Ele Gönül Çarşısı" projesi ile Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kıyafet ulaştırılacak.



Gebze Belediyesi tarafından başlatılan "Elden Ele Gönül Çarşısı" projesi ile Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürülecek. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında hayata geçirilen proje kapsamında açılan mağaza ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kıyafetlerle dolduruldu. Her yaştan ve her ihtiyaca uygun kıyafetin bulunduğu mağazadaki ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hayırseverlerden gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı sosyal sorumluluk projesine destek ve yardım başvuruları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün telefon numarasından gerçekleşiyor.



Alınan kıyafetlerin temizliklerinin yine belediye bünyesinde oluşturulan çamaşırhanede temizliklerinin gerçekleştirildiğinin belirtildiği yazılı açıklamada, "Vatandaşa kıyafetlerini hijyen kurallarına uygun bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Elden Ele Gönül Çarşımız müşterilerine hizmet veren bir mağaza disiplini içerisinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet verecek" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ