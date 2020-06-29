Gebze'de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün hayata geçirdiği "Elden Ele Gönül Çarşısı" projesi ile Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kıyafet ulaştırılacak.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün hayata geçirdiği "Elden Ele Gönül Çarşısı" projesi ile Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kıyafet ulaştırılacak.
Gebze Belediyesi tarafından başlatılan "Elden Ele Gönül Çarşısı" projesi ile Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürülecek. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında hayata geçirilen proje kapsamında açılan mağaza ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kıyafetlerle dolduruldu. Her yaştan ve her ihtiyaca uygun kıyafetin bulunduğu mağazadaki ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hayırseverlerden gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı sosyal sorumluluk projesine destek ve yardım başvuruları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün telefon numarasından gerçekleşiyor.
Alınan kıyafetlerin temizliklerinin yine belediye bünyesinde oluşturulan çamaşırhanede temizliklerinin gerçekleştirildiğinin belirtildiği yazılı açıklamada, "Vatandaşa kıyafetlerini hijyen kurallarına uygun bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Elden Ele Gönül Çarşımız müşterilerine hizmet veren bir mağaza disiplini içerisinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet verecek" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:00 Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Gebze'de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek - Son Dakika
Son Dakika 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi. 20:00 YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi 19:57 Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 15:24 Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi