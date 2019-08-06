Gebze'de bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
3 saat önce
Gebze Belediyesi, vatandaşların mezar ziyaretlerini yerine getirmeleri için ücretsiz otobüs tahsis etti.
Gebze Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
, vatandaşların mezar ziyaretlerini yerine getirmeleri için ücretsiz otobüs tahsis etti.
Gebze Belediyesi, Gebzelilerin bayram da mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için otobüs tahsis etti. Otobüslerle ücretsiz olarak her saat başı vatandaşları taşıyacak. Arife günü başlayacak olan seferler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, bayramın son gününe kadar devam edecek. Otobüsler her saat başı vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Mustafa Paşa
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