Son Dakika Haberleri: Gebze'de bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
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Gebze'de bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

3 saat önce

Gebze Belediyesi, vatandaşların mezar ziyaretlerini yerine getirmeleri için ücretsiz otobüs tahsis etti.

Gebze'de bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım, System.String[]
Gebze Belediyesi, vatandaşların mezar ziyaretlerini yerine getirmeleri için ücretsiz otobüs tahsis etti.

Gebze Belediyesi, Gebzelilerin bayram da mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için otobüs tahsis etti. Otobüslerle ücretsiz olarak her saat başı vatandaşları taşıyacak. Arife günü başlayacak olan seferler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, bayramın son gününe kadar devam edecek. Otobüsler her saat başı vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Mustafa Paşa Cami önünden saat başı kalkacak otobüsler, akse sapağından Merkez Mezarlığına oradan da Pelitli mezarlığına geçecek. Otobüsler aynı güzergah üzerinden vatandaşları geri getirecek. - KOCAELİ
Gebze Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
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