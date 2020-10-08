Gebze'de beklenen sağanak ve doluya karşı önlem alındı - Son Dakika

Gebze'de etkili olması beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası vatandaşlar doludan zarar görmemesi için araçlarını kapalı otoparklara bıraktı.

Otoparkların dolması üzerine bazı vatandaşlar otomobillerini köprülü kavşak, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalıştı.

Gebze Belediyesi ise gelen talep üzerine kapalı pazar yerlerini otopark için vatandaşların hizmetine sundu.

Bazı kişilerin de araçlarının üstünü halı, kilim, karton ve hava kabarcıklı naylonla örttüğü görüldü.

Meteorolojik tahminlere göre, kentte sağanak ve dolunun akşam saatlerinde başlaması bekleniyor.