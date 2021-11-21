Gebze'de bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'ndeki Alaettin Kurt Stadyumu'nun arka tarafında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan kavgada C.B. bıçaklanırken, arkadaşı Y.E.M. de darp edildi. Bacağından bıçaklanan C.B. yere yığılırken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ