Gebze'de bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi'ndeki dört katlı binanın üçüncü katında Engin Biçici'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireden çıkan dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından evde hasar oluştu.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.