Son Dakika Haberleri: Gebze'de Birbiriyle Bağlantılı 2 Cinayette, 9 Kişi Gözaltına Alındı (2)

Gebze'de Birbiriyle Bağlantılı 2 Cinayette, 9 Kişi Gözaltına Alındı (2)

1 saat önce

2 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden kardeş olan B.K. ve B.K. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze'de Birbiriyle Bağlantılı 2 Cinayette, 9 Kişi Gözaltına Alındı (2), System.String[]
2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden kardeş olan B.K. ve B.K. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:41 Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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