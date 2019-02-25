Gebze'de Birbiriyle Bağlantılı 2 Cinayette, 9 Kişi Gözaltına Alındı (2)
1 saat önce
2 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden kardeş olan B.K. ve B.K. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden kardeş olan B.K. ve B.K. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:41 Kaynak: DHA
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