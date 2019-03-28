Gebze'de Çaldığı Kamyonla İstanbul'da Yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halinde bulunan kamyonu çalan M.Z. (32), polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halinde bulunan kamyonu çalan M.Z. (32), polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.



Gebze Barış Mahallesi'nde geçen Salı günü park halinde bulunan 06 BV 874 plakalı kamyon çalındı. Kamyonun sahibi E.K.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek çalınan kamyonun İstanbul'a götürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine İstanbul'a giden ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucu Ataşehir'de çalınan kamyonu buldu.



Kamyonun bulunduğu bölgede gizlenerek beklemeye başlayan polis ekipleri, bir süre sonra taksi ile kamyonun yanına gelen M.Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.Z.'nin yapılan üst aramasında kamyon çalındıktan sonra yaptırıldığı belirlenen bir anahtar ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.Z.'nin ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Z., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - Kocaeli

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