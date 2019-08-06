Gebze'de Camiler bayrama hazırlanıyor
2 saat önce
Gebze Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan Camilerde temizlik çalışmalarına başladı.
Gebze Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi ilçede bulunan Camilerde temizlik çalışmalarına başladı.
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşmakta olan kurban bayramı öncesi camilerde bayram öncesi temizliğine başladı. Camileri Kurban Bayramı'na hazır hale getirmek ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Camilerin içlerindeki halıları, halı yıkama makinası ile yıkayan ekipler cami çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor. Ekipler, çalışmalarını belirlenen dönem içerisinde bayram gününe kadar sürdürerek ilçede bulunan bütün camileri temizlemeyi hedefliyor. - KOCAELİ
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