Gebze'de çocuk parkında silahlı çatışma: 2 yaralı - Son Dakika
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Gebze'de çocuk parkında silahlı çatışma: 2 yaralı

22.06.2023 20:17

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocuk parkında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, parkta kimsenin bulunmaması ise olası bir felaketin önüne geçti. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocuk parkında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Parkta kimsenin bulunmaması ise olası bir felaketin önüne geçti.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Gebze Özgürlük Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Parkta iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Çocuk parkında dehşet anları! Silahlı çatışma çıktı, 2 kişi yaralandı

Gruptan bir kişi pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açarken, bir kişi de tabancayla kavga ettiği kişilere ateş etti. Silahlı çatışmada K.K. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, karşı gruptan bir kişi, vurulan ve yaralı halde yatan kişiyi tekmeledi.

Çocuk parkında dehşet anları! Silahlı çatışma çıktı, 2 kişi yaralandı

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, silahlı çatışma anları da çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, parkta kimsenin bulunmaması ise olası bir felaketin önüne geçti.

Kaynak: DHA
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Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de çocuk parkında silahlı çatışma: 2 yaralı - Son Dakika


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