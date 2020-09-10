Gebze'de çocuklar için yeni parklar inşa ediliyor - Son Dakika

Gebze'de çocuklar için yeni parklar inşa ediliyor
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatıyla mahallelerde bulunan parklara yenilerini eklemek üzere hareket geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri inşa çalışmalarını hızlandırdı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatıyla mahallelerde bulunan parklara yenilerini eklemek üzere hareket geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri inşa çalışmalarını hızlandırdı.
Gebzeli çocukların mahallelerinde güven içerisinde oyun oynayabilmeleri için parklara yenilerini ekleyen Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla Köşklüçeşme Mahallesi yeni bir parkın çalışmalarına başladı. İçerisinde çocuk oyun grupları, kamelya, yürüyüş alanı ve yetişkinler için spor aletlerinin de yer alacağı parkı en kısa sürede tamamlamak üzere harekete geçen ekipler Mutlukentte yeni bir parkın yapımını da tamamladı. Park alanını tamamlayan ekipler çocuk oyun gruplarının montajını da sonlandırdı. - KOCAELİ
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