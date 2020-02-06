Gebze de denetimler devam ediyor - Son Dakika
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Gebze de denetimler devam ediyor

7 saat önce

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan fırınları denetledi.

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Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan fırınları denetledi.


Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlere aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından, halkın tüketimine sunulan gıdaların gıda mevzuatına uygun ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığı ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odasının belirlediği ekmek tarifesine ve gramajına uyulup uyulmadığı hususlarında denetimler gerçekleştiriliyor.


Öte yandan çalışmalara devam eden Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından karne tatili boyunca tüm okullarda ilaçlama çalışması yapıldı. Belirlenen periyotlarla ilçe genelindeki okullarda halk sağlığı ve öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri amacıyla haşerelere karşı ilaçlama ve diğer dezenfekte çalışmaları tamamlandı. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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