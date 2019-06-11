Son Dakika Haberleri: Gebze'de depo alev alev yandı (2)
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Gebze'de depo alev alev yandı (2)

8 saat önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde, depolama şirketine ait depo, alevlerin sarması sonucu tamamen yandı.

Gebze'de depo alev alev yandı (2), System.String[]

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, depolama şirketine ait depo, alevlerin sarması sonucu tamamen yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depodan enkaz yığını kaldı. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmaları yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:18 Kaynak: DHA
Gebze, Güncel
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