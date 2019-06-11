Gebze'de depo alev alev yandı (2)
8 saat önce
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde, depolama şirketine ait depo, alevlerin sarması sonucu tamamen yandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:18 Kaynak: DHA
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, depolama şirketine ait depo, alevlerin sarması sonucu tamamen yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depodan enkaz yığını kaldı. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmaları yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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