Son Dakika Haberleri: GEBZE'DE DEPO ALEV ALEV YANDI (ek)
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GEBZE'DE DEPO ALEV ALEV YANDI (ek)

8 saat önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir depolama şirketine ait depo çıkan yangında tamamen yandı.

GEBZE'DE DEPO ALEV ALEV YANDI (ek), System.String[]

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir depolama şirketine ait depo çıkan yangında tamamen yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, depodan geriye enkaz yığını kaldı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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Soğutma çalışmalarından görüntü
Yanan depodan görüntüler
Detaylar
Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:17 Kaynak: DHA
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