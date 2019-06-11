GEBZE'DE DEPO ALEV ALEV YANDI (ek)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir depolama şirketine ait depo çıkan yangında tamamen yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, depodan geriye enkaz yığını kaldı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Soğutma çalışmalarından görüntü

Yanan depodan görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),