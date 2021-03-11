Gebze'de "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri sürüyor - Son Dakika

Gebze'de "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri sürüyor

11.03.2021 16:53
Gebze'de

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri devam ediyor.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler başkanlığında bütün kurumların katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, işletme sahiplerine ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Denetimlerde, salgının önlenmesine yönelik tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

"Dinamik Denetim Modeli" kapsamında başlatılan denetim seferberliğinde oluşturulan 370 ekipte 1847 kişi yer aldı.

Toplam 4 bin 50 iş yeri, 1093 toplu ulaşım aracı, 2 bin 264 yeme-içme yeri, 41 otel ve konaklama tesisi ile 27 bin 984 kişi denetlendi.

Denetimlerde tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 588 iş yeri ile bazı kişilere idari para cezası uygulandı.

Kaymakam Güler, "Denetimlerde görev alan tüm ekiplerimize ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Güler, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gebze'de 'Dinamik Denetim Modeli' denetimleri sürüyor - Son Dakika


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