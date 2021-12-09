DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde dış cephe malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Sabah saatlerinde Gebze Balçık Mahallesi 3228. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bina dış cephe malzemeleri üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze itfaiyesi yangına müdahale ederken, bölgedeki itfaiye ekipleri de takviye olarak geldi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrika binası hasar görürken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.