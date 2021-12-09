Üye Girişi
DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN - Son Dakika

DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN

09.12.2021 10:00

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde dış cephe malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde dış cephe malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Sabah saatlerinde Gebze Balçık Mahallesi 3228. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bina dış cephe malzemeleri üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze itfaiyesi yangına müdahale ederken, bölgedeki itfaiye ekipleri de takviye olarak geldi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrika binası hasar görürken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN
DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN
DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN
DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN
DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN
DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN
DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN
DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN

İtfaiye, Yangın, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi 10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası! 10:22 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası! Mesleki kodla erken emekli olabilirsiniz! 10:09 Mesleki kodla erken emekli olabilirsiniz! Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık

Son Dakika Haberleri
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
10:22 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!
10:22 Tüylerin diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı
10:16 Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu
10:13 Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı
10:13 Meclis'te AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı
10:09 Mesleki kodla erken emekli olabilirsiniz!
09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı
09:38 Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı
09:36 Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor         
10:32
Tüylerin diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı Tüylerin diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı         
10:22
Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu         
10:17
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 10:35:49. #1.12#
SON DAKİKA: DIŞ CEPHE MALZEMESİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement