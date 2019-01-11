Gebze'de Drone ile Trafik Denetimi
17 dakika önce
Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan denetimlerde 30 sürücüye 7 bin 50 lira ceza uygulandı.
Gebze
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan denetimlerde 30 sürücüye 7 bin 50 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, kara yollarında kazaya neden olan yakın takip, kırmızı ışık ihlali, makas atma, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama ve araç sürerken telefonla konuşma konularında drone ile denetim gerçekleştirdi.
Osman Yılmaz Mahallesi Develi
durağında yapılan kontrollerde 30 sürücüye çeşitli ihlallerden 7 bin 50 lira ceza kesildi.
Trafik ekipleri tarafından drone ile denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:32 Kaynak: AA
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