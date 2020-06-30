Gebze'de düğün salonları denetleniyor - Son Dakika

Gebze Belediyesi tarafından 1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonları denetleniyor.



1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonları Gebze Belediyesi Zabıtası tarafından denetleniyor. Halk Sağlığı Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve zabıtadan oluşan ekipler tarafından denetlenen düğün salonlarının işletmecileri ve çalışanları İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle belirlenen kurallara uyularak vatandaşlara hizmet vermeleri hususunda uyarıldı. Denetimlerde işletme sahiplerine bulaşma riskini azaltmak amacıyla düğün, nişan ve kına gibi organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılması başta olmak üzere gereken tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuldu.



Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların talep, görüş ve önerilerini şikayet hattından ulaştırmaları çağrısında bulundu. - KOCAELİ