Son Dakika Haberleri: Gebze'de Ekim Meclisi ilk oturum gerçekleşti
Son Dakika Güncel Haber

Gebze'de Ekim Meclisi ilk oturum gerçekleşti

22 dakika önce

Gebze Belediyesi Ekim Meclisi birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.

Gebze'de Ekim Meclisi ilk oturum gerçekleşti, System.String[]

Gebze Belediyesi Ekim Meclisi birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti. Yenikent'te semt pazarının kurulmasına dair Zabıta Müdürlüğünün teklifi oy birliğiyle kabul edildi


Gebze Belediyesi Ekim Meclisi 1. oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi. Ekim Meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. Önerge ile gündeme dahil edilen iki madde ile birlikte on sekiz gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı ve ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündemin 14 maddesi olan Hacı Halil Mahallesi, Adliye Caddesinin 176 ada 101 parsel içerisinden 10 metre genişliğinde yol açılarak E-5 yan yola bağlanmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Önerge ile gündeme dahil edilen Yenikent'te semt pazarının kurulmasına dair Zabıta Müdürlüğünün teklifi oy birliği ile meclisten geçti. Gebze Belediyesi Ekim ayı meclis oturumunun ikincisi 15 Ekim Salı günü saat 16: 00'da gerçekleşecek. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu
Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharında kayıp mektup detayı Günlük burç yorumları 2 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) 6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:18:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze'de Ekim Meclisi ilk oturum gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]