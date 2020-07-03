Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı - Son Dakika

Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden olan içme suyu şebekesine ait ana borunun patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gece 00.30 sıralarında Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi ile Arapçeşme Mahallesi'ni birbirinden ayıran Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İçme suyunun geçtiği ana boru henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Borudan fışkıran sular caddeye taştı. Sokaklar, ev ve iş yerleri sular altında kalırken, kısa sürede olay yerine İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Caddeleri çamurla kaplayan su borusunun patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde manevra yapan bir kamyonetin geçişinin hemen ardından asfalt kaplı yolu patlayan borudan çıkan sular parçalıyor.