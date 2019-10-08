Gebze'de fabrika ve depo yangını

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir karton firmasıyla yanındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir karton fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine yangın yan taraftaki bir lojistik firmasının deposuna sıçradı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.