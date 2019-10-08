Gebze'de fabrika ve depo yangını
1 saat önce
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir karton firmasıyla yanındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:59 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir karton firmasıyla yanındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir karton fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine yangın yan taraftaki bir lojistik firmasının deposuna sıçradı.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor Son dakika: Bakan Selçuk: Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına eğitim yardımı bugün ödenecek