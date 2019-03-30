Gebze'de Fabrika Yangını (4) - Drone Görüntüleri
1 saat önce
Gebze'de sünger fabrikasında yangınKONTROL ALTINA ALINDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gebze
'de sünger fabrikasında yangın
KONTROL ALTINA ALINDI Kocaeli
'nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gebze, Derince
, Körfez
, Molla Fenari
, Darıca
, İzmit
, Kartepe
, Yahya Kaptan, Çayırova
, Beylikbağı ve İstanbul Tuzla
'dan gelen itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevleri kontrol altına aldıktan sonra içeriye girerek alevlere müdahale etti. İtfaiye
ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, fabrika ise kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:00 Kaynak: DHA
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