Son Dakika Haberleri: Gebze'de Fabrika Yangını (4) - Drone Görüntüleri

Gebze'de Fabrika Yangını (4) - Drone Görüntüleri

1 saat önce

Gebze'de sünger fabrikasında yangınKONTROL ALTINA ALINDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gebze'de Fabrika Yangını (4) - Drone Görüntüleri, System.String[]
Gebze'de sünger fabrikasında yangın

KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gebze, Derince, Körfez, Molla Fenari, Darıca, İzmit, Kartepe, Yahya Kaptan, Çayırova, Beylikbağı ve İstanbul Tuzla'dan gelen itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevleri kontrol altına aldıktan sonra içeriye girerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, fabrika ise  kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:00 Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel
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