Dikkatsiz sürücü, feribota binerken aracıyla denize uçtu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, feribota binmek isteyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç dikkatsizlik sonucu denize uçtu. Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Bünyamin Okumuş (50), çevredekilerin attığı can simidi sayesinde kurtulup hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜYE CAN SİMİDİ ATTILAR

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Feribot Durağı'nda Bünyamin Okumuş idaresindeki hafif ticari araç, feribota yöneldi. Ancak, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu hafif ticari araç feribotun girişi yerine denize uçtu. Araçtan çıkmayı başaran Okumuş'a can simidi atıldı. Sürücü, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı.

ARACI VİNÇLE ÇIKARDILAR

Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. Boğulma tehlikesi geçiren Bünyamin Okumuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bünyamin Okumuş'un hayati tehlikesi bulunmazken, sulara gömülen hafif ticari araç yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.