Gebze'de fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Gebze'de fiyat denetimleri sürüyor

6 saat önce

Korona virüsü salgını sonrasında fahiş fiyat artışları yaşanmaması adına Gebze'de zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Gebze'de fiyat denetimleri sürüyor, System.String[]

Korona virüsü salgını sonrasında fahiş fiyat artışları yaşanmaması adına Gebze'de zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.


Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamı dışında faaliyetlerine devam eden işyerlerini korona virüs salgın riskinin gündemi sebebiyle temizlik ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi. Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerde ürünlerin son kullanım tarihlerini ve fiyatlarını kontrol etti. Korona virüsü salgın riskini fırsata çevirmek isteyenlere karşı denetimlerini sürdüreceklerini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların bu tür durumlarda Alo Zabıta 153 telefon numarasından şikayet etmelerini istedi. - KOCAELİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:21 Kaynak: İHA

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