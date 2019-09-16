Son Dakika Haberleri: Gebze'de giysiler çöpe değil kumbaraya
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Gebze'de giysiler çöpe değil kumbaraya

1 saat önce

Gebze Belediyesi ilçe genelinde 104 noktada olduğu gibi 41 ilkokul-ortaokul önüne yerleştirmeye başladığı giysi kumbaralarından topladığı kıyafetlerin geri kazanımını sağlayarak ekonomiye can vermeye devam ediyor.

Gebze'de giysiler çöpe değil kumbaraya, System.String[]

Gebze Belediyesi ilçe genelinde 104 noktada olduğu gibi 41 ilkokul-ortaokul önüne yerleştirmeye başladığı giysi kumbaralarından topladığı kıyafetlerin geri kazanımını sağlayarak ekonomiye can vermeye devam ediyor.


Gebze Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleri ile gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları da koruma hedeflerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla şehrin en ücra noktalarına kadar kumbaralar yerleştirmeye başladı. İlk etapta 104 noktaya yerleştirilen kumbaraların sayısı okullar ve kamu kurumları ile birlikte hedef 180 giysi kumbarası.


Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda oldukça hassas davranan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Yaptığımız çalışmalarla daha yaşanabilir bir Gebze için çabalıyoruz. Sıfır Atık Projesini Gebze Belediyesi olarak sonuna kadar destekliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çocuklarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesi Sıfır Atık Projesine destek vermeye davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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