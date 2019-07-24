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Gebze'de Halk Günleri sürüyor

52 dakika önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlediği Halk Günleri kapsamında Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Gebze'de Halk Günleri sürüyor, System.String[]
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlediği Halk Günleri kapsamında Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlediği Halk Günleri kapsamında Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Gebze Belediye binasında gerçekleştirilen Halk Günleri kapsamında Gebzeli hemşerilerini dinleyen Başkan Büyükgöz, vatandaşların dertlerini dinliyor, taleplerini alıyor, önerilini değerlendiriyor. Haftanın bir gününü Halk Gününe ayıran Başkan Büyükgöz, aynı zamanda talepler doğrultusunda makamında da Gebzeli hemşerileriyle görüşüyor.

Başkanlık makamının kapılarının Gebzeli hemşerilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, "Gebzeli hemşerilerimiz bizleri bu göreve layık gördü. Tek gayemiz Gebzeli hemşerilerimize ve bölgemize hizmet etmek. Bu doğrultuda düzenlediğimiz Halk Günleri ile hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Her zaman ulaşılabilir başkan olacağımı ifade ettim. Bu doğrultuda da çalışmalarımız aralıksız sürecek. Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Makamın asıl sahibi vatandaş, bizler sadece vekalet ediyoruz" dedi. - KOCAELİ
Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
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