Gebze'de Hareketlilik Haftası farkındalığı - Son Dakika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Avrupa Hareketlilik Haftası farkındalık etkinliğinde, genç sporcularla Eskihisar'da birlikte bisiklet sürdü, koşu yaptı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Avrupa Hareketlilik Haftası'nda düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı. Başkan Büyükgöz Eskihisar sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte gençlerle birlikte pedal bastı, koşu yaptı. Eskihisar'da düzenlenen farkındalık etkinliğinde Gebze Bisiklet Kulübü, Tempo Atletizm grubu, Yüz-Sür-Koş ekibinden gençlerle birlikte bisiklet süren ve koşu yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bugün Avrupa Hareketlilik Haftasının ilk günü. Bu hafta spor aktivitelerini bolca yapacağız. Kendimize sağlıklı ve düzenli bir spor modelini rehber edinmeliyiz. Birey olarak mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmeli. Sağlıklı bir yaşamın yolu, düzenli şekilde spor yapmaktan geçiyor. Tüm vatandaşlarımı düzenli spor yapmaya davet ediyorum. Avrupa Hareketlilik Haftasında genç sporcu kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz bu sportif aktivitenin de farkındalık oluşturması dileğiyle esenlikler diliyorum" dedi. - KOCAELİ