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Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

30.12.2021 17:21

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda yüklü kamyonet devrildi, araçta sıkışarak yaralanan sürücüyü ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda yüklü kamyonet devrildi, araçta sıkışarak yaralanan sürücüyü ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi TEM Otoyolu yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin İ. idaresindeki 41 L 5201 plakalı Isuzu marka hurda yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ilk olarak kaldırıma çıkıp ardından elektrik direğine çarptı. Devrilen kamyonetin şoförü, sürücü kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

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Kamyonet, Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hurda yüklü kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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