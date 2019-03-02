Son Dakika Haberleri: Gebze'de İki Katlı Evin Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

Gebze'de İki Katlı Evin Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

5 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı binanın çatısında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gebze'de İki Katlı Evin Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı binanın çatısında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gebze'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın çevredekileri korkuttu. Edinilen bilgiye göre Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 705 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen yoğun dumanı gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevke edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

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