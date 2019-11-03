Son Dakika Haberleri: Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

7 saat önce

- Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

- Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza 10.00 sıralarında Gebze İstasyon Mahallesi 1403 ile 1405 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halit A. 06 AAB 43 plakalı otomobil ile Birkan D. yönetimindeki 34 GD 0348 otomobil 1403 ile 1405 Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 GD 0348 plakalı araç bulunan Birkan D. ve ismi alınamayan 3 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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