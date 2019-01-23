Son Dakika Haberleri: Gebze'de İnşaatlara Dadanan Hırsızlar Yakalandı

Gebze'de İnşaatlara Dadanan Hırsızlar Yakalandı

16 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri bir inşaat halindeki binada 8 adet diyafon, 1 adet kombi çalan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze'de İnşaatlara Dadanan Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri bir inşaat halindeki binada 8 adet diyafon, 1 adet kombi çalan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 12 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osmanyılmaz Mahallesi 633 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir inşaat halindeki binaya giren 2 kişi içeride bulunan 8 adet diyafon ve 1 adet kombi çalarak kayıplara çalıştı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Plakası tespit edilen şahısların kullandığı aracın Osmangazi Köprüsü'nde geçiş yaptığını tespit eden ekipler tarafından düzenlenen operasyonda U.A. (30), ve S.C. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların içerisinde olduğu araçta yapılan aramada 32 adet diyafon ele geçirildi. Bursa ve Yalova'da da hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, götürüldüğü Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

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