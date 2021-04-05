Gebze'de istihdam "Maharet Sizden Belgesi Bizden" projesiyle artacak

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) iş birliğiyle başlatılan projeyle 11 bölümde mesleki eğitim verilerek istihdama katkı sağlanacak.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir restoranda projenin tanıtımı için düzenlediği toplantıda, bölgede vasıflı eleman yetiştirme sorunu bulunduğunu ifade ederek, bu sorunu aşmak için "Maharet Sizden Belgesi Bizden" eğitim ve istihdam projesini başlattıklarını aktardı.

Belediye bünyesinde kurulan istihdam ofisinin iş arayan ile işveren temsilcilerini buluşturduğunu dile getiren Büyükgöz, şimdiye kadar ofise müracaat eden 3 bin 200 kişiden 2 bin 800'ünü işe yerleştirdiklerini kaydetti.

Başlattıkları projenin ilçede istihdamı artıracağına inandıklarını dile getiren Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Hali hazırda 500-600 talep var. Gebze'de bölgemizde vasıflı eleman yetiştirme sorunu var. Bu çerçevede Sakarya Üniversitesiyle protokol imzaladık. 'Maharet Sizden Belgesi Bizden' eğitim ve istihdam projesini başlatmış olacağız. Başlangıçta 11 bölümde mesleki kurs açacağız. Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir yer hazırlandı ve eğitim sonunda kursiyerlere sertifika verilecek."