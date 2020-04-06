Gebze'de izinsiz üretilen 15 bin cerrahi maske ele geçirildi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, imalathaneye yapılan baskında izinsiz üretildiği belirlenen 15 bin maske ele geçirildi. Maskeleri üreten kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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