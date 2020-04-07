Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

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Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi
6 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi. Maskeleri üreten kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek için izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze'de bir imalathaneye baskın düzenleyen ekipler, izinsiz üretildiği belirlenen 5 bin cerrahi maske ele geçirdi. İmalathane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:09 Kaynak: DHA
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