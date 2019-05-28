Son Dakika Haberleri: Gebze'de kablo hırsızlığı iddiası
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Gebze'de kablo hırsızlığı iddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir iş yerinden 35 bin lira değerinde elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze'de kablo hırsızlığı iddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir iş yerinden 35 bin lira değerinde elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Barış Mahallesi'nde bir yapı malzemeleri dükkanı işletmecisi, iş yerinden piyasa değeri 35 bin lira olan 110 metre elektrik kablosu çalındığını fark etti.
İşletmecinin durumu polise bildirmesinin ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kameraları ile çevredeki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri Gebze'de bir evde yaptıkları operasyonda şüpheliler S.Ç. ve H.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiler.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:09 Kaynak: AA
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