Son Dakika Haberleri: Gebze'de kaçak atığa ceza
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Gebze'de kaçak atığa ceza

28 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş alana sanayi atığı döken firmaya cezai işlem uygulandı.

Gebze'de kaçak atığa ceza, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş alana sanayi atığı döken firmaya cezai işlem uygulandı.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne gelen ihbar doğrultusunda ekipler Balçık Mahallesi, Kum Tepe mevkiinde boş alana sanayi atığı döküldüğünü tespit etti. Ekiplerin atıklar üzerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucu atığı döken firma tespit edildi. Atığı döken firmaya cezai işlem uygulandı. Atıklar toplatılarak uygun koşullarda imha edilmesi sağlandı. Denetimlerin sürdüğünü ifade eden yetkililer vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiriyor. Yetkililer vatandaşları çevre temizliği ve sağlığı konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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