Gebze'de kaçak atığa ceza! - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de kaçak atığa ceza! - Son Dakika

Gebze'de kaçak atığa ceza!

6 saat önce

Gebze Belediyesi ekipleri ormanlık alana kaçak atık döken firmaya cezai işlem uyguladı.

Gebze'de kaçak atığa ceza!, System.String[]

Gebze Belediyesi ekipleri ormanlık alana kaçak atık döken firmaya cezai işlem uyguladı.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren ekipler Tavşanlı Mahallesi Pelitli Yolu üzerinde ormanlık alana kaçak atık döküldüğünü tespit etti. Atık içerisinde ekiplerin yapmış olduğu incelemeler neticesinde sanayi atığını döken firmayı tespit etti. Atığı döken firmaya atığın olay mahallinden kaldırılması ve usulüne uygun bertaraf edilmesi sağlandı. Ayrıca atığı döken firmaya Kabahatler Kanunun 5326 Sayılı Yasasının 41/4 maddesine istinaden cezai işlem uygulandı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çevre koruma ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız süreceği Gebze'de kaçak atığa karşı taviz verilmeyeceği bilgisi verildi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Tavşanlı, Pelitli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Nişanlısını vahşice öldüren Zehra, "Ben bıçak güzeliyim" paylaşımı yapmış 34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı Şırnak Şenoba'da koronavirüs tehlikesine karşı av yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti
17:42 Beren Saat: Ölmüş ve gömülmüş gibiydim
17:37 Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı
17:05 Souad Massi Cemal Reşit Rey'e geliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:45:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gebze'de kaçak atığa ceza! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]