Son Dakika Haberleri: Gebze'de kaçak atıkla mücadele sürüyor
Son Dakika Güncel Gebze'de kaçak atıkla mücadele sürüyor

Gebze'de kaçak atıkla mücadele sürüyor

6 saat önce

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ekipleri kaçak atık ile mücadelesini sürdürüyor.

Gebze'de kaçak atıkla mücadele sürüyor, System.String[]

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ekipleri kaçak atık ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, rutin kontroller sırasında karşılaştıkları kaçak atıkların dökümünü gerçekleştiren şahsa 5 bin TL para cezası kesti.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ekipleri rutin kontroller sırasında Balçık Mahallesi sınırları içerisinde plastik ve kauçuk atığı tespit etti. Kaçak atık üzerinde yapılan incelemenin ardından, atıkları döken şahıs ekiplerce belirlendi ve şahsa 5 bin TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca atıkların şahıs tarafından toplanması ve usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilmesi de sağlandı. Çevre Koruma servisi yetkilileri, denetimlerin aralıksız bir şeklide süreceği ve kaçak atığa izin verilmeyeceğini vurguladı. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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