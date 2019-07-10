Son Dakika Haberleri: Gebze'de kaldırım işgali yapan esnaflar cezalandırıldı
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Gebze'de kaldırım işgali yapan esnaflar cezalandırıldı

24 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan tebligata rağmen kaldırımları işgal ederek vatandaşların yürüme alanını kısıtlayan esnafa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulandı.

Gebze'de kaldırım işgali yapan esnaflar cezalandırıldı, System.String[]
Kocaeli, Gebze, Güncel
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan tebligata rağmen kaldırımları işgal ederek vatandaşların yürüme alanını kısıtlayan esnafa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yayaların yoğun bir şekilde kullandığı caddelerde bazı esnaflar, satışını yaptıkları malzemeleri kaldırım üzerine konumlandırıyor. Özellikle gün içerisindeki yoğun kalabalıklarda, kaldırım üzerine konulan malzemeler yayaların yürümesinde zorluk yaşatıyor. Yaşanan kaldırım işgalini vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetim yaparak kaldırım işgali yapan esnafa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uyguladı. Çalışma kapsamında Yeni Bağdat, Atatürk, İsmet Paşa, Hürriyet, Ali Rıza Efendi ve Kavak Caddelerindeki esnaflara kaldırım işgali yapılmaması konusunda resmi tebligatta bulundu. Denetim öncesinde ekipler resmi tebligat ile birlikte esnaflardan, gerekli tedbirlerin alınmasına dair imza aldı.

Gerekli tebligat sonrasında vatandaşların kaldırımda yürümesini engelleyen malzemelerle ilgili, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ilgili caddelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde yapılan tebligata rağmen kurallara uymayarak, kaldırım işgaline devam eden esnaflara 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 38. maddesi gereği cezai işlem uygulandı. Kaldırımlarda bulunan ürün ve malzemelere Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından el konuldu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
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