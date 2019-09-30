Gebze'de kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza akşam 19.00 sıralarında Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükumet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Caddesi virajında Ö.E. yönetimindeki 34 YJ 2134 plakalı kamyonet, seyir halinde giderken karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 41 UL 052 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarına savrulurken araç sürücüleri yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücüler ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ