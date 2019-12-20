Gebze'de kantinlerde şırınga çikolata denetimi - Son Dakika
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Gebze'de kantinlerde şırınga çikolata denetimi

6 saat önce

Gebze sınırları içerisindeki okulların kantinlerinde şırınga çikolata satışı yapılıp yapılmadığına dair denetim yapıldı.

Gebze'de kantinlerde şırınga çikolata denetimi, System.String[]

Gebze sınırları içerisindeki okulların kantinlerinde şırınga çikolata satışı yapılıp yapılmadığına dair denetim yapıldı.


Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, İlçe Milli Eğitim, İlçe Sağlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle müşterek gerçekleştirdiği denetimler neticesinde kantinlerde şırınga çikolata satışına rastlanmadı. Ürünlerin son kullanım tarihlerini ve kantinlerdeki hijyen koşullarını da denetleyen ekipler, şırınga çikolata gibi tehlikeli ürünlerin satılmaması konusunda işletme sahiplerini uyardı. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
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