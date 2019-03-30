Gebze'de Kapı ve Palet İmalathanesinde Yangın (3)
30 dakika önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Balçık Mahallesi'nde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında yangın çıktı.
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, Balçık Mahallesi'nde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında yangın çıktı. İmalathanenin bahçesinde depolanan kapı ve paletler bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevler gökyüzüne doğru yükselirken, çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Metrelerce gökyüzüne yükselen ve kilometrelerce uzaktan görülen alevlere Gebze, Darıca
, Çayırova
, Dilovası
ve Derince
'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye
ekipleri alevlerin imalathaneye sıçramaması için çaba harcarken, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor. - Gebzekocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:52 Kaynak: DHA
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