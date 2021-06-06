Gebze'de korkunç olay! Önce kardeşini bıçakladı, sonra firar etti - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, duyanları üzüntüye uğratan bir olay meydana geldi.İnönü Mahallesi 1713/3 Sokak'ta yaşayan iki kardeş arasında çıkan tartışma, ölümle sonuçlandı. İddialara göre Murat T. (34 ) ile ağabeyi Hüseyin T. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin T, kardeşi Murat T'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Hüseyin T.'nin bulunması için çalışma başlattı.