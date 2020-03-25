Gebze'de korona virüsüne karşı mücadele her alanda sürüyor - Son Dakika

Gebze Belediyesine bağlı ekipler, korona virüsü salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Gebze Belediyesine bağlı ekipler, Başkan Büyükgöz'ün korona virüsü salgınına karşı talimatları doğrultusunda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler gece gündüz demeden ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ekipler Acil Sağlık İstasyonlarını ve Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.



Korona virüsü salgınına karşı tedbirlerini alan Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada virüse karşı en iyi tedbirin evde kalmak, kalabalık ortamlardan uzak durarak sosyal mesafeyi korumak olduğu ifade edildi. Ayrıca kişisel hijyene dikkat edilmesinin virüsten korunmakta etkili olduğunu ifade eden yetkililer, "Eller sık sık yıkanması, hapşırma durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylere temas ettikten sonra eller hiçbir şekilde ağıza, yüze, buruna ve göze temas ettirilmemesi virüsten korunmak için etkin yöntemlerdir" dediler. - KOCAELİ