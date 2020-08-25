Gebze'de Kovid-19 I·letis¸im Merkezi Hattı kuruldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kovid-19 I·letis¸im Merkezi Hattı kuruldu.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu yaptığı açıklamada, salgınla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara değindi.

İlçede Kovid-19 I·letis¸im Merkezi Hattı kurduklarını aktaran Kadıoğlu, "Gebze'de ikamet eden Kovid-19 hastalarımızın sorularını cevaplamak ve sorunlarının c¸o¨zu¨me ulas¸masına yardımcı olmak, sagˆlık kurumları arası koordinasyonu sagˆlamak amacıyla Gebzeli vatandaşlarımız için Covid-19 I·letis¸im Merkezi Hattını hizmete açtık." ifadesini kullandı.

Kovid-19 hastalarının direkt ulaşabilecekleri iletişim hattının 0(262) 550 50 97 olduğunu açıklayan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında herkesin bir ucundan tutması lazım. Toplumsal bilinç içerisinde hareket edip, topyekun mücadele içerisinde salgın sonlanana kadar devam etmemiz gerekiyor. Sadece sağlık personelimizin değil, herkesin ucundan tutması lazım gereken bir konudan bahsediyorum. Salgın uzadıkça inanın herkes kaybedecek, kendi hayatımızla ilgili kurallara uymalıyız. Maske takmak ve sosyal mesafe kuralına riayet etmek, virüsün bulaşmasını yüzde 100'e yakın önlüyor. Bir de bu iki kuralın yanında hijyene de dikkat edersek aslında virüsten her haliyle korunmuş oluruz."