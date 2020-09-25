Gebze'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Gebze'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla düzenlenen denetimlere, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili de katıldı. Kaymakam Güler, vatandaşlara ve esnafa maske ve mesafe kuralını hatırlatarak, salgınla mücadelede tedbirin önemine değindi. Maske takan vatandaşlara, duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinledi. Ekipler, otobüs terminali, Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanı, kafetaryalar, lokantalar ve kuaförleri denetledi.

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