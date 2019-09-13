Son Dakika Haberleri: Gebze'de kurallara uymayan sürücülere 12 bin TL ceza
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Gebze'de kurallara uymayan sürücülere 12 bin TL ceza

4 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de belediye ve polis ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 12 bin TL para cezası kesildi.

Gebze'de kurallara uymayan sürücülere 12 bin TL ceza, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de belediye ve polis ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 12 bin TL para cezası kesildi.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark ve polis ekipleri işbirliğinde Gebze genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim uygulaması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde evrak eksikliği ve yönetmeliğe aykırı araç kullanımlarından toplamda 12 bin TL ceza kesildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:54 Kaynak: İHA
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